مشروب ساخن بفوائد خارقة..إليك أهمها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يستمتع الكثير منا بشرب القهوة في الصباح، لكن هل تعلم أنها قد يكون لها تأثير كبير على صحتك؟ يقول الباحثون إنه من الممكن تحديد طبيعة الأمعاء لدى شخص ما بناءً على تحليلات معوية لشخص يشرب القهوة.

تقول دراسة جديدة إن القهوة، التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في وجبات الإفطار حول العالم، لا تؤثر فقط على مستويات الطاقة لدينا ولكن أيضًا على عملية الهضم والتوازن الأيضي. وفقًا للبحث، تؤثر القهوة بشكل كبير على ميكروبيوم الأمعاء، أي البكتيريا المفيدة التي تعيش في أمعائنا وتعد حيوية لصحتنا. ووفقًا لما ذكره موقع “Mirror”، أكد الباحثون أن القهوة تلعب دورًا هامًا في صحة الأمعاء.

أظهرت الدراسة أن الارتباط بين القهوة وميكروبيوم الأمعاء كان قويًا لدرجة أن الباحثين استطاعوا تحديد الأشخاص الذين يشربون القهوة ببساطة من خلال تحليل أمعائهم. وأكدت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Microbiology أن القهوة لا تفيد الجسم بشكل عام فحسب، بل أيضًا تغذي وتحفز أنواعًا معينة من بكتيريا الأمعاء.

البحث، الذي شمل أكثر من 22000 مشارك، أظهر أن شاربي القهوة لديهم مستويات مرتفعة من هذه البكتيريا المفيدة، بزيادة من ستة إلى ثمانية أضعاف مقارنة بغير شاربي القهوة. وأوضح الباحثون أن الفوائد لا تقتصر على تأثير الكافيين في القهوة فقط، بل تشمل أيضًا البوليفينول، وهي مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تساهم في تقليل مستويات السكر في الدم، وهو ما يؤثر إيجابيًا على مرض السكري وضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد البوليفينول في تغذية بكتيريا الأمعاء.

حتى المركبات الأخرى الموجودة في القهوة، مثل حمض الكلوروجينيك، الكينين، ومشتقات حمض الكينيك، تتحول بواسطة الميكروبيوم إلى مركبات ثانوية قد تكون مفيدة لصحتنا. هذه الفوائد تنطبق على القهوة العادية والقهوة منزوعة الكافيين، مما يعني أن حتى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين يمكنهم الاستفادة من هذه الفوائد دون الشعور بالتوتر.

يُعد ميكروبيوم الأمعاء، الذي يحتوي على نظام بيئي معقد من البكتيريا والفطريات والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، عنصرًا أساسيًا في عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، كما يدعم وظائف المناعة وقد يؤثر أيضًا على الصحة العقلية. ميكروبيوم كل شخص فريد من نوعه، ويعتمد على الجينات والبيئة والنظام الغذائي.

القهوة، التي تعزز تنوع البكتيريا المعوية، لا تساعد فقط في الحفاظ على صحة الأمعاء، بل تعمل أيضًا على تقوية جهاز المناعة وتحسين الحالة المزاجية.