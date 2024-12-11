لهذه الأسباب ..لاتفرط بالاستحمام بالماء الساخن

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة:نازك عيسى

في فصل الشتاء البارد، يبدو الاستحمام بماء ساخن فكرة مغرية، فهو يمنحنا الدفء والإحساس بالاسترخاء. ولكن، هل تعلم أن الإفراط في ذلك قد يؤثر سلبًا على صحتنا؟

ثلاثة تأثيرات شائعة للاستحمام بماء ساخن في الشتاء

يتسبب الاستحمام بالماء الساخن في إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد، مما يجعله جافًا ومتشققًا ويؤدي إلى الحكة والتهيج، ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

تضعف الحرارة الزائدة الناتجة عن الماء الساخن بصيلات الشعر وتجعله جافًا وهشًا، مما يؤدي إلى تساقطه وتقصفه، ويجعل الشعر أكثر عرضة للتلف.

قد يؤدي الاستحمام بماء ساخن قبل النوم مباشرة إلى رفع درجة حرارة الجسم، مما يصعب على الجسم الاسترخاء والنوم. وقد يتسبب هذا في الصعوبة في النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.