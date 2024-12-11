نشكركم على متابعتكم خبر لهذا السبب يفضل عدم ارتداء الجوارب أثناء النوم! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى
على الرغم من الحديث المستمر عن خطورة ارتداء الجوارب أثناء النوم، لا يزال الكثير من الأشخاص يواصلون هذه العادة. إلا أن العديد من الخبراء ينصحون بتجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم، والاعتماد على البطانية لتدفئة القدمين.
نشر موقع “Healthy” الطبي تقريراً مفصلاً حول المشاكل الصحية التي قد يتسبب فيها ارتداء الجوارب أثناء النوم:
- تقييد تدفق الدم: إذا كانت الجوارب ضيقة أو صغيرة، فقد تسبب ضغطًا على الأوعية الدموية مما يقلل تدفق الدم إلى القدمين، مما يؤدي إلى شعور بعدم الراحة أو التنميل.
- ارتفاع درجة حرارة القدمين: ارتداء الجوارب أثناء النوم قد يتسبب في ارتفاع حرارة القدمين، مما يؤدي إلى تعرق زائد وقد يسبب الحكة والتهيج خلال النوم.
- ظهور العدوى الفطرية: ارتداء الجوارب لفترات طويلة دون تهوية القدمين قد يخلق بيئة رطبة ودافئة، مما يعزز نمو الفطريات والبكتيريا، خاصة إذا كانت الجوارب مصنوعة من مواد غير قطنية لا تمتص العرق.