لهذا السبب يفضل عدم ارتداء الجوارب أثناء النوم!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

على الرغم من الحديث المستمر عن خطورة ارتداء الجوارب أثناء النوم، لا يزال الكثير من الأشخاص يواصلون هذه العادة. إلا أن العديد من الخبراء ينصحون بتجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم، والاعتماد على البطانية لتدفئة القدمين.

نشر موقع “Healthy” الطبي تقريراً مفصلاً حول المشاكل الصحية التي قد يتسبب فيها ارتداء الجوارب أثناء النوم: