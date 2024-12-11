لهذا السبب يفضل أن تبدأ يومك بكوب من الحلبة!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

الحلبة مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز. وتُعد من المكونات الطبيعية التي تقدم العديد من الفوائد المحتملة لصحتنا، بما في ذلك تحسين الهضم، تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل الالتهابات. شرب الحلبة على معدة فارغة يعتبر من الطرق الفعالة للاستفادة من هذه الفوائد، وفقًا لما ذكره “NDTV” و”Times of India”. إليك الأسباب التي تجعلك تفكر في دمج هذا المشروب البسيط والقوي في روتينك اليومي.

الحلبة معروفة بفوائدها الهضمية، حيث أظهرت الدراسات أنها تحفز إنتاج الإنزيمات الهضمية وتعزز حركة الأمعاء. هذه الفوائد قد تساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة مثل الإمساك والانتفاخ وعسر الهضم. شرب الحلبة على معدة فارغة يُعد طريقة مثالية لتحضير جهازك الهضمي ليومك التالي.

تحتوي بذور الحلبة على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. هذا الشعور بالشبع يمكن أن يقلل من تناول السعرات الحرارية المفرط ويمنع الإفراط في تناول الطعام. الدراسات أظهرت أن الألياف القابلة للذوبان في بذور الحلبة تتمدد في المعدة، مما يساهم في الشعور بالامتلاء وتقليل آلام الجوع، مما يسهل الالتزام بنظام غذائي صحي وإدارة الوزن بشكل فعال.

أظهرت بعض الدراسات أن بذور الحلبة تحتوي على خصائص مضادة لمرض السكري. الألياف القابلة للذوبان في الحلبة تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكريات في مجرى الدم. بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين له، يمكن أن يكون شرب الحلبة وسيلة طبيعية للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

بفضل احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، تساعد الحلبة في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب تلف الجلد والشيخوخة المبكرة. كما تعمل خصائص الحلبة المضادة للالتهابات على تقليل حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى. تناول ماء الحلبة بانتظام يمكن أن يساعد في الحصول على بشرة أكثر صفاءً وصحة.

بدء يومك بالحلبة يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بشكل كبير. مع التمثيل الغذائي المتزايد، يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر طوال اليوم، مما يساهم في تحسين مستويات الطاقة وإدارة الوزن بشكل عام.