حذار من وضع هذه الأطعمة بالثلاجة!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عند التفكير في حفظ الطعام، عادة ما نلجأ إلى تخزينه في الثلاجة. ولكن، ليست جميع الأطعمة يجب أن تحفظ في الثلاجة، فبعضها يتطلب تخزينًا في أماكن أخرى لضمان جودته. فيما يلي أهم الأطعمة التي لا يجب وضعها في الثلاجة.

يجب تجنب تخزين البصل في الثلاجة، سواء كان مقطّعًا أو غير مقطّع. يحتاج البصل إلى الهواء ليظل جافًا وطازجًا، لذا من الأفضل تخزينه في المخزن أو على المنضدة. الرطوبة والغازات في الثلاجة تسرع من عملية نضجه وتؤدي إلى فساده بسرعة. بعد تقطيعه، قد يستمر البصل لبضع ساعات فقط قبل أن يفسد، لذا يجب تجنب تخزينه في الثلاجة لأنه سيفقد نكهته تمامًا.

العسل يمكن تخزينه على رفوف المطبخ دون أي مشاكل، بل إن وضعه في الثلاجة قد يتسبب في تكوّن بلورات تجعله غير صالح للاستخدام تقريبًا. للحصول على قوام العسل الجميل، يجب تخزينه بشكل صحيح بعيدًا عن الثلاجة.

عند تعرض المكسرات للهواء أو البرودة، فإنها تصبح عرضة للتلف. لذا، لا يُفضل تخزين المكسرات في الثلاجة، حيث تؤدي البرودة إلى جعل قوامها أكثر ليونة بدلًا من أن يبقى مقرمشًا. كما أن المكسرات تفقد طعمها ونكهتها عند تبريدها. من الأفضل تخزين المكسرات في حاوية محكمة الغلق على الرف.

مثل البصل، لا ينبغي تخزين الثوم في الثلاجة. يحتاج الثوم إلى البقاء جافًا ومعرضًا للهواء في درجة حرارة الغرفة. التبريد يؤثر على نكهته ويجعله يكتسب رائحة كريهة، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على طعم الطعام.

عند تخزين القهوة في الثلاجة، يتكوّن تكاثف من الرطوبة يؤثر سلبًا على نكهة حبوب القهوة. لذا، يُفضل تخزين القهوة في حاوية محكمة الغلق في المطبخ بعيدًا عن البرودة. يمكن تبريد فنجان القهوة المتبقي دون مشكلة، لكن تجنب تخزين الحبوب في الثلاجة.

لا يجب تخزين الموز في الثلاجة، حيث يتحول لون قشره إلى البني وتتباطأ عملية نضجه. التبريد قد يغير من مذاق الموز، كما يصبح ملمس الثمرة داخل القشرة رطبًا وغير مستساغ.

تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى تحويل النشويات في البطاطس إلى سكريات، مما يجعلها تصبح حلوة ورملية بشكل غير مستحب. أفضل مكان لتخزين البطاطس هو في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الضوء.