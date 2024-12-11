قائمة منتخب قطر الأولية لبطولة “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - كشف الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة العنابي الأولية تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي.

وستقام بطولة “خليجي 26” في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي، حتى 3 يناير/كانون الثاني 2025.

وضمت القائمة 29 لاعباً، وهم:

صلاح زكريا، محمد البكري، مروان شريف، مشعل برشم في حراسة المرمى، بالإضافة إلى أحمد الراوي، أحمد فتحي، أكرم عفيف، إبراهيم الحسن، المعز علي، الهاشمي الحسين، بهاء الليثي، جاسم جابر، حازم أحمد، رابح بوصافي، راشد العبد الله، سلطان البريك، طارق سلمان، عاصم مادبو، عبد الله الأحرق، عبد الله يوسف، عبد الرحمن مصطفى، محمد خالد، محمد عياش، محمد مونتاري، مصطفى طارق، نايف الحضرمي، همام الأمين، لوكاس مينديز، يوسف عبد الرزاق.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن اليوم الأربعاء، تعيين الإسباني لويس جارسيا مديراً فنياً للمنتخب الأول، خلفاً لمواطنه ماركيز لوبيز الذي أعفي من منصبه.