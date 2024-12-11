محمد فؤاد والطبيب يتصالحان في قضية مستشفى عين شمس

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - متابعة بتول ضوا

شهدت الأيام الماضية تطورات مثيرة في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا حول خلاف الفنان محمد فؤاد مع طبيب في مستشفى عين شمس التخصصي. فقد توصل الطرفان إلى تسوية ودية تم إثباتها أمام النيابة العامة، مما يضع حداً لهذه الأزمة التي شغلت الرأي العام.

حضر الفنان محمد فؤاد والطبيب المتنازع معه إلى مقر النيابة، حيث تم التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بالصلح بين الطرفين. وقد أشرف على هذه التسوية المستشار مصطفى بركات، المحامي العام للنيابات، وبرئاسة رئيس النيابة حاتم الخطيب.

كان الخلاف قد نشب بين الفنان محمد فؤاد والطبيب المعالج لشقيقه في مستشفى عين شمس التخصصي، وذلك على خلفية سوء تفاهم حول طبيعة العلاج الذي يتلقاه شقيق الفنان. وقد تطور الخلاف إلى مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي، وفقًا للإفادات المقدمة.

قامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة واستمعت إلى أقوال جميع الأطراف المعنية. وقد قررت النيابة إخلاء سبيل الفنان محمد فؤاد ونجل شقيقه ومدير أعماله، مقابل ضمان مالي، وذلك بعد أن تبين عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم بتهمة التعدي على الطبيب