لويس جارسيا يقود منتخب قطر في بطولة “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الأربعاء، رحيل مدرب العنابي، ماركيز لوبيز، وتعيين مساعده ومواطنه لويس جارسيا، كمدرب جديد.

جارسيا سيتولى مسؤولية قيادة المنتخب القطري بشكل مؤقت خلال بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” التي ستقام في دولة الكويت.

وستقام بطولة “خليجي 26” خلال الفترة ما بين 21 كانون الأول/ديسمبر الحالي حتى الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل.

ويتواجد المنتخب القطري في المجموعة الأولى والتي تضم الكويت، عمان والإمارات.