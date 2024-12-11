فقع الحبوب: عادة بسيطة قد تخفي مخاطر كبيرة على بشرتك!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تعتقد أن فقع الحبوب هو الحل الأمثل للتخلص من البثور والرؤوس السوداء؟ قد تفاجئك النتائج! على الرغم من أن فقع الحبوب قد يبدو طريقة سريعة للتخلص من هذه المشكلة المزعجة، إلا أنه قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة قد تدمر بشرتك وتتركك مع ندبات دائمة.

انتشار البكتيريا: عند فقع الحبوب، يتم دفع البكتيريا الموجودة داخل الحبوب إلى المناطق المحيطة، مما يزيد من الالتهاب ويساهم في ظهور المزيد من البثور.

ظهور الندبات: قد يؤدي فقع الحبوب إلى ظهور ندبات حمراء أو بنية داكنة، والتي قد تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء وتختفي تمامًا.

تغير لون البشرة: قد يؤدي فقع الحبوب إلى تغير لون البشرة في المناطق المصابة، مما يترك بقعًا داكنة أو فاتحة.

تلف الأنسجة: قد يؤدي الضغط على الحبوب إلى تلف الأنسجة الموجودة تحت الجلد، مما قد يؤدي إلى ظهور تورم واحمرار.

زيادة خطر العدوى: قد يؤدي فقع الحبوب إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية.