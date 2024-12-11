ريال مدريد يتخذ قراراً هاماً بشأن كيليان مبابي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن ريال مدريد قرر تأجيل الفحوصات الطبية للنجم الفرنسي، كيليان مبابي، والذي تعرض للإصابة، أثناء مباراة أتالانتا.

ولم يستطع مبابي إكمال اللقاء حيث خرج من الشوط الأول ليدخل بدلاً عنه رودريجو، وتشير تقارير لإصابته في الجزء الخلفي من عضلة الفخذ اليسرى.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، قرر ريال مدريد تأجيل فحوصات مبابي إلى مساء الخميس، كما منح أنشيلوتي اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم الأربعاء.

وأفادت الصحيفة، أن الميرنجي سيكون حذراً جداً بالتعامل مع إصابة مبابي وسيمنحه الوقت الكامل للتعافي، بعد إجراء الفحوصات والتأكد من حجم الإصابة.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يغيب مبابي عن مباراتي رايو فاليكانو، في الليجا، وأيضاً عن نهائي كأس القارات للأندية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول