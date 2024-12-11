«الشارقة للإعلام» تطلق جائزة شمس للمحتوى العربي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - أعلنت مدينة الشارقة للإعلام عن إطلاق جائزة “شمس للمحتوى العربي”، وذلك كإحدى المبادرات التي تعزز ثقافة التميز في العمل الإعلامي، وتجعلها مفهوماً سائداً وسلوكاً راسخاً وسمة أساسية لتميز المحتوى العربي، كما اُتُّخِذَت تدابير لتشمل الجائزة فئات عديدة، انطلاقاً من رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز العمل الإبداعي وثقافة التميز في كافة المجالات، وتحقيقاً لأهداف وتطلعات مدينة الشارقة للإعلام “شمس” في التحفيز المستمر للعاملين في قطاع الإعلام، وإنتاج المحتوى الرقمي العربي وتشجيع المبدعين وصناع المحتوى.

وأكد سعادة راشد عبد الله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام “شمس”: “أن جائزة شمس للمحتوى العربي تهدف إلى تكريم التميز والإبداع في مجال إنتاج المحتوى العربي، وتشجيع المبدعين وصناع المحتوى على تقديم أعمال بأسلوب مبتكر يتماشى مع التطورات الرقمية، مع تعزيز قيمة المحتوى الهادف والإيجابي الذي يلهم الأجيال ويدعم الحوار الثقافي، وتجمع الجائزة بين الابتكار والجودة لتعزيز روح المنافسة بين صناع المحتوى في مختلف المجالات، وتكرّم الجائزة أفضل المساهمات ضمن 4 فئات، وتوفر لهم فرصاً مميزة للظهور والاعتراف بجهودهم، ومن خلال هذه المبادرة تسعى مدينة الشارقة للإعلام “شمس” إلى إرساء منصة فريدة تساهم في تطوير صناعة المحتوى العربي، وستعمل هذه الجائزة على تعزيز الابداع والتأثير الاجتماعي داخل المشهد الإعلامي مستهدفة مجموعة متنوعة من المبدعين في مختلف أنواع المحتوى العربي”.

وأوضح العوبد أن الجائزة تشمل مجموعة من الفئات وهي جائزة أفضل فيلم قصير، وجائزة أفضل فيديو لإعلان تجاري، وجائزة أفضل بودكاست عربي، وجائزة أفضل صانع محتوى عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، ويغلق باب التقديم في 10 يناير 2025.

وأردف: “ويأتي إطلاق جائزة شمس للمحتوى العربي، انطلاقاً من حرصنا على توظيف كافة الإمكانات لدعم وتبني قيم الابتكار والتطوير في بيئة العمل الإعلامي، وتعزيز ثقافة التميز عند صناع المحتوى العربي، وتستند عملية التقديم والتقييم على مجموعة من الاشتراطات والمعايير التي يجب اتباعها عند المشاركة”، مشيراً إلى أنه اُعْتُمِد على أفضل الممارسات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى المستوى الدولي في مجال تحديد معايير وعناصر التقييم وشروط المشاركة ومراحل عملية التقييم.

فئات الجائزة

جائزة أفضل فيلم قصير:

تُمنح الجائزة لأفضل فيلم قصير يتميز بقوة السيناريو والقدرة على التأثير العاطفي وإشراك المشاهدين، ويبرز من خلال الإبداع في الإخراج واستخدام تقنيات التصوير والمؤثرات، كما يُراعى جودة الصوت والصورة وتناسق الألوان، إضافةً إلى وضوح الرسالة الثقافية والاجتماعية التي يحملها الفيلم.

جائزة أفضل فيديو لإعلان تجاري:

تُمنح الجائزة لأفضل فيديو إعلاني يتميز بوضوح رسالته التسويقية وقدرته على إيصال فكرة المنتج أو الخدمة بشكل جذاب وفعال، يُقيّم الإعلان على أساس الإبداع في جذب الانتباه، الجودة الإنتاجية، ودرجة التفاعل الإيجابي الذي يحققه بين الجمهور.

جائزة أفضل “بودكاست” عربي:

تُمنح الجائزة لأفضل بودكاست عربي يظهر احترافية عالية في الإعداد، جودة المحتوى، ترتيب الأفكار، والإخراج الصوتي، يتميز البودكاست الفائز بوضوح الصوت وجاذبية التقديم، ويحقق قيمة معلوماتية وأثراً ثقافياً أو اجتماعياً، بالإضافة إلى التفاعل القوي مع الجمهور.

جائزة أفضل صانع محتوى عبر وسائل الإعلام الاجتماعي:

تُمنح الجائزة لأفضل صانع محتوى يبرز من خلال الإبداع في طرح أفكار جديدة وجذابة، والتفاعل الإيجابي والانتشار بين الجمهور، كما يُراعى الالتزام بتقديم محتوى عالي الجودة بانتظام، وانسجام المحتوى مع القيم الثقافية والاجتماعية.

قواعد وشروط التقديم

الأفلام القصيرة: يجب أن تكون مدتها من دقيقة إلى 10 دقائق.

أفضل إعلان تجاري: يجب تقديم مقطع فيديو مدته من 30 إلى 45 ثانية.

أفضل “بودكاست”: يجب تقديم مقطع صوتي قصير مدته من دقيقة إلى 5 دقائق.

أفضل صانع محتوى على وسائل الإعلام الاجتماعي: يجب تقديم فيديو مدته من 45 ثانية إلى دقيقة واحدة.

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