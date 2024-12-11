التشكيل المتوقع ل-برشلونة أمام بوروسيا دورتموند

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - يلتقي برشلونة مع نظيره بوروسيا دورتموند، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا..

ويبحث برشلونة عن حسم تأهله بشكل مبكر علماً أنه يتواجد في المركز السادس برصيد 12 نقطة، وهو ذات رصيد الفريق الألماني في المركز السابع، مما يجعل المباراة بالغة الأهمية.

قائمة الفريق الكتالوني شهدت عودة رونالد أراوخو، بعد تلقيه التصريح الطبي للمشاركة، ولكن رغم ذلك فإنه لن يبدأ المباراة، حيث سيعتمد هانزي فليك على أفضل تشكيل ممكن.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام بوروسيا دورتموند، كالآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

الدفاع: جول كوندي، كوبرسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

الوسط: كاسادو، بيدري، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.