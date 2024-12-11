الدوري الأوروبي: فنربخشة يلاقي أتلتيك بلباو

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - يحل فريق أتلتيك بلباو الإسباني ضيفاً على فنربخشة التركي، اليوم الأربعاء، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الأوروبي بكرة القدم.

يدحل فريق فنربخشة التركي هذه المباراة وهو في المركز الخامس عشر بـ 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة واحدة، فيما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز الثاني بـ 13 نقطة متساوياً مع لاتسيو المتصدر وآينتراخت فرانكفورت الثالث.