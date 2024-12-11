أطعمة السعادة: اكتشف الأطعمة التي تزيد هرمون السيروتونين وتحسن مزاجك!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تشعر بالحزن أو الاكتئاب؟ هل تبحث عن طرق طبيعية لتحسين مزاجك؟ قد يكون الحل في طبق طعامك! فالأطعمة التي نتناولها تلعب دورًا هامًا في تنظيم حالتنا المزاجية، وذلك من خلال تأثيرها على مستويات الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، اللذين يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالشعور بالسعادة والرضا.

السيروتونين هو ناقل عصبي مهم يؤثر على المزاج والنوم والشهية. نقص السيروتونين يرتبط بالاكتئاب والقلق، بينما زيادة مستوياته تساهم في الشعور بالسعادة والاسترخاء.

الموز: غني بالتربتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى سيروتونين في الدماغ.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مادة الفينيل إيثيل أمين التي تحفز إنتاج الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والمكافأة.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تنظيم المزاج وتقليل الالتهابات.

المكسرات والبذور: تحتوي على المغنيسيوم والزنك، وهما معادن ضرورية لإنتاج السيروتونين.

البيض: مصدر جيد للتربتوفان وفيتامين د، الذي يلعب دورًا في تنظيم المزاج.

الأفوكادو: غني بالفيتامينات والمعادن التي تساهم في تحسين المزاج.

الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني والشوفان، توفر طاقة مستدامة وتحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك التي تساهم في تحسين صحة الأمعاء، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة النفسية.