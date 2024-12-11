هل النسكافيه بالحليب صديق أم عدو لصحتك؟ اكتشف الأضرار الخفية التي قد تفاجئك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يعتبر النسكافيه بالحليب من المشروبات المحببة لدى الكثيرين، فهو يمنحنا الطاقة والنشاط في الصباح، ولكن هل فكرت يومًا في الأضرار التي قد يخفيها هذا المشروب اللذيذ؟ دعنا نستكشف معًا الآثار الجانبية المحتملة لشرب النسكافيه بالحليب بانتظام.

زيادة الوزن: يحتوي النسكافيه بالحليب على سعرات حرارية عالية، خاصة إذا أضفت إليه السكر أو الحليب كامل الدسم. هذا الأمر يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وجميع الأمراض المرتبطة بها مثل السكري وأمراض القلب.

ارتفاع الكوليسترول: بعض أنواع النسكافيه تحتوي على دهون مشبعة قد تساهم في رفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

اضطرابات الجهاز الهضمي: قد يؤدي الإفراط في شرب النسكافيه إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الحموضة والارتجاع المريئي، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين.

الأرق واضطرابات النوم: يحتوي النسكافيه على نسبة عالية من الكافيين الذي يعمل على تحفيز الجهاز العصبي ويؤدي إلى الأرق وصعوبة النوم، خاصة إذا تم تناوله قبل النوم بفترة قصيرة.

تأثير على الكلى: قد يؤدي الإفراط في شرب النسكافيه إلى زيادة الضغط على الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في الكلى.

مشاكل في القلب: قد يزيد شرب النسكافيه من ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

إذا كنت تبحث عن بدائل صحية للنسكافيه، يمكنك تجربة:

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تحسين الصحة العامة.

القهوة السوداء: تحتوي على كمية أقل من السعرات الحرارية ولا تحتوي على ألبان أو سكريات مضافة.

عصائر الفواكه الطبيعية: مصدر جيد للفيتامينات والمعادن.

الماء: أفضل مشروب لترطيب الجسم.