دوري نجوم العراق (11): الكرخ يستضيف الشرطة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - تستأنف اليوم، الأربعاء، مباريات المرحلة الحادية عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي نفط ميسان مع نوروز الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والكرخ مع الشرطة الساعة 17:00، وأربيل مع الكهرباء الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (11)

القاسم × الميناء 0-0

النجف × نفط البصرة 0-0

الزوراء × كربلاء 3-1

ترتيب فرق المقدمة

1- زاخو: 19 نقطة

2- الزوراء: 19 نقطة

3- النجف: 17 نقطة

4- النفط: 16 نقطة