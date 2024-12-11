نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (11): الكرخ يستضيف الشرطة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - تستأنف اليوم، الأربعاء، مباريات المرحلة الحادية عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي نفط ميسان مع نوروز الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والكرخ مع الشرطة الساعة 17:00، وأربيل مع الكهرباء الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (11)
القاسم × الميناء 0-0
النجف × نفط البصرة 0-0
الزوراء × كربلاء 3-1
ترتيب فرق المقدمة
1- زاخو: 19 نقطة
2- الزوراء: 19 نقطة
3- النجف: 17 نقطة
4- النفط: 16 نقطة