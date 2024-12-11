أبراج عاطفية… لكنها تعاني! أبرز التحديات التي تواجهها في الحب والعلاقات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تؤثر صفات كل برج بشكل كبير على طريقة تعامله مع الشريك والعلاقات العاطفية. بعض الأبراج تتميز بالحساسية والعاطفة، بينما يميل البعض الآخر إلى الاستقلالية والحرية. هذه الاختلافات في الشخصية تؤدي إلى ديناميكيات مختلفة في العلاقات، وقد تشكل تحديات أمام تحقيق السعادة والاستقرار العاطفي.