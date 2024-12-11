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دوري أبطال أوروبا: فينورد يستضيف سبارتا براغ

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستضيف فريق فينورد روتردام الهولندي منافسه سبارتا براغ التشيكي اليوم، الأربعاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

يتواجد فريق فينورد روتردام في المركز الخامس والعشرين بـ 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارتين، فيما يتواجد سبارتا براغ في المركز الثامن والعشرين بـ 4 نقاط من فوز وتعادل مقابل 3 خسارات.

مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة
أتلتيكو مدريد- إسبانيا × سلوفان براتيسلافا- سلوفاكيا- الساعة 20:45
ليل- فرنسا × شتورم غراتس- النمسا- الساعة 20:45
آرسنال- إنكلترا × موناكو- فرنسا- الساعة 23:00
ميلان- إيطاليا × سرفينا زفيزدا- صربيا- الساعة 23:00
جوفنتوس- إيطاليا × مانشستر سيتي- إنكلترا
فينورد روتردام- هولندا × سبارتا براغ- التشيك
بوروسيا دورتموند- ألمانيا × برشلونة- إسبانيا
شتوتغارت- ألمانيا × يونج بويز- سويسرا
بنفيكا- البرتغال × بولونيا- إيطاليا

النتائج المسجلة في الجولة السادسة
دينامو زغرب- كرواتيا× سيلتك- اسكتلندا 0-0
جيرونا- إسبانيا× ليفربول- إنكلترا 0-1
أتلانتا- إيطاليا × ريال مدريد- إسبانيا 2- 3
باير ليفركوزن- ألمانيا × إنتر ميلان- إيطاليا 1-0
كلوب بروج- بلجيكا × سبورتينغ لشبونة- البرتغال 2-1
شاختار دونيتسك- أوكرانيا × بايرن ميونيخ- ألمانيا 1-5
ريد بول سالزبورج- النمسا × باريس سان جيرمان- فرنسا 0-3
ستاد بريست- فرنسا × آيندهوفن- هولندا 1-0
لايبزيج- ألمانيا × أستون فيلا- إنكلترا 2-3

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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