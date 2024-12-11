نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا: ليل في مهمة (سهلة) أمام شتورم غراتس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
لن يتعذب فريق ليل الفرنسي كثيراً عندما يستقبل منافسه شتورم غراتس النمساوي، اليوم الأربعاء، الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
يدخل ليل هذه المباراة بـ 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل يتيم وخسارة واحدة تضعه في المركز الثالث عشر فيما يدخلها شتورم غراتس 3 نقاط من فوز وحيد مقابل 4 خسارات ويتواجد في المركز التاسع والعشرين.
مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة
أتلتيكو مدريد- إسبانيا × سلوفان براتيسلافا- سلوفاكيا- الساعة 20:45
ليل- فرنسا × شتورم غراتس- النمسا- الساعة 20:45
آرسنال- إنكلترا × موناكو- فرنسا- الساعة 23:00
ميلان- إيطاليا × سرفينا زفيزدا- صربيا- الساعة 23:00
جوفنتوس- إيطاليا × مانشستر سيتي- إنكلترا
فينورد روتردام- هولندا × سبارتا براغ- التشيك
بوروسيا دورتموند- ألمانيا × برشلونة- إسبانيا
شتوتغارت- ألمانيا × يونج بويز- سويسرا
بنفيكا- البرتغال × بولونيا- إيطاليا
النتائج المسجلة في الجولة السادسة
دينامو زغرب- كرواتيا× سيلتك- اسكتلندا 0-0
جيرونا- إسبانيا× ليفربول- إنكلترا 0-1
أتلانتا- إيطاليا × ريال مدريد- إسبانيا 2- 3
باير ليفركوزن- ألمانيا × إنتر ميلان- إيطاليا 1-0
كلوب بروج- بلجيكا × سبورتينغ لشبونة- البرتغال 2-1
شاختار دونيتسك- أوكرانيا × بايرن ميونيخ- ألمانيا 1-5
ريد بول سالزبورج- النمسا × باريس سان جيرمان- فرنسا 0-3
ستاد بريست- فرنسا × آيندهوفن- هولندا 1-0
لايبزيج- ألمانيا × أستون فيلا- إنكلترا 2-3