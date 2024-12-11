رئيس الدولة ونائباه يبعثون برقيات إلى رئيس البرازيل للاطمئنان على صحته

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

‏‎بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية إلى فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، للاطمئنان على صحته، متمنياً لفخامته الشفاء العاجل.

‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي اطمئنان مماثلتين إلى فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.