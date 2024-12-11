أسهل طريقة لتنظيف غسالة الملابس من الرائحة الكريهة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - لإزالة الرائحة الكريهة من غسالة الملابس، يمكن اتباع بعض الطرق البسيطة والفعالة لتنظيفها:

استخدام الخل الأبيض:

شغل الغسالة على دورة حرارة عالية (بلا ملابس) مع إضافة كوب من الخل الأبيض في درج المسحوق.

يساعد الخل على قتل البكتيريا والفطريات التي تسبب الرائحة.

صودا الخبز:

أضف نصف كوب من صودا الخبز في درج المسحوق.

شغل الغسالة على دورة حرارة عالية بدون ملابس.

تساعد صودا الخبز في إزالة الروائح وتعقيم الغسالة.

تنظيف الأختام المطاطية:

تأكد من تنظيف الأختام المطاطية (التي حول باب الغسالة) باستخدام قطعة قماش مبللة بالخل أو الماء والصابون، حيث أن الماء يتجمع في هذه المنطقة ويؤدي إلى تراكم العفن.

تفريغ الفلتر:

نظف الفلتر الموجود في أسفل الغسالة (قد يختلف موقعه حسب الموديل) للتأكد من عدم تراكم الأوساخ أو الألياف التي قد تسبب الروائح.

التهوية الجيدة:

بعد كل استخدام، اترك باب الغسالة مفتوحًا لمدة ساعة أو أكثر للسماح للغسالة بالتهوية الجيدة وجفاف أي رطوبة قد تبقى داخلها.

اتباع هذه الخطوات بشكل دوري يمكن أن يساعد في الحفاظ على غسالة نظيفة وخالية من الروائح الكريهة.