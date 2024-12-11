نشكركم على متابعتكم خبر برشلونة في ضيافة دورتموند… التشكيل المتوقع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - يلتقي اليوم، الأربعاء بوروسيا دورتموند وضيفه برشلونة، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ومن المتوقع أن يبدأ فريق برشلونة مباراة الليلة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: إينياكي بينيا
خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي
خط الوسط: بيدري، كاسادو، داني أولمو
خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.