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برشلونة في ضيافة دورتموند… التشكيل المتوقع

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - يلتقي اليوم، الأربعاء بوروسيا دورتموند وضيفه برشلونة، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق برشلونة مباراة الليلة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا
خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي
خط الوسط: بيدري، كاسادو، داني أولمو
خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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