أديمولا لوكمان… أزعج الريال رغم الخسارة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - نال لاعب أتلانتا الإيطالي، أديمولا لوكمان، ع جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه وريال مدريد أمس، الثلاثاء في المباراة التي خسرها الفريق الإيطالي 2-3، حسبما أعلنت لجنة المراقبة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونجح لوكمان في تسجيل هدف أتلانتا الثاني أمام ريال مدريد بعدما تلقى تمريرة حاسمة من لازار ساماردزيتش.

وقدم لوكمان مباراة جيدة جداً، وأنهك دفاعات ريال مدريد باختراقاته السريعة وتمريراته الخطيرة، إصافة للوصول إلى شباب البلجيكي تيبوكورتوا، حارس ريال مدريد.