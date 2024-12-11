محمد بن راشد: نؤكد أن مسيرتنا في التميز مستمرة وأن طموحاتنا لا حدود لها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز للعام 2024، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وبحسب “البيان”، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التميز الحكومي ثقافة مستدامة تجسد التزام الإمارات بخدمة المجتمع وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين، وقال إن «التميز هو أسلوب حياة في دولة الإمارات، وهو انعكاس لرؤية أخي رئيس الدولة لبناء حكومة تواكب الطموحات وتستشرف المستقبل، واليوم لا نحتفي فقط بالإنجازات، بل نؤكد أن مسيرتنا في التميز مستمرة، وأن طموحاتنا لا حدود لها».

وقال سموه: «الابتكار في العمل الحكومي لم يعد خياراً بل ضرورة، ونحن هنا اليوم لنكرم المبدعين الذين نجحوا في تحويل التحديات إلى فرص ووضعوا حلولاً تحوّلية جعلت من الخدمات الحكومية نموذجاً يحتذى به، والجائزة ليست محطة للاحتفال فقط، بل هي رسالة واضحة بأن المستقبل يُبنى بالإبداع والإصرار على تحقيق الأفضل».

وأضاف سموه: «بينما نحتفي بالفائزين اليوم، نؤكد أن هذه الجائزة ليست نهاية المطاف بل بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات، فالتميز هو رحلة مستمرة ومسؤولية جماعية تتطلب من الجميع تبني أفضل الممارسات وتحقيق الطموحات بروح الإبداع والابتكار.. دولتنا تستحق الأفضل، وشعبنا يستحق التميز في كل ما نقدمه».

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، بمناسبة تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز للعام 2024: «في لقاء حكومي اتحادي كبير.. احتفينا اليوم بالفائزين في جوائز الأداء الحكومي المتميز.. احتفينا بأفضل وزارة وأفضل هيئة وأفضل مدير عام وأفضل موظف اتحادي وأفضل معلم وأفضل مدير مدرسة وغيرهم..».

وأضاف سموه: «احتفينا أيضاً بأفضل الجهات أداءً في خدمة الناس.. وأفضلهم في التواصل والابتكار والتشريع.. وأفضل في التطوير المستمر.. وغيرها من الفئات.. كما كرمنا اليوم شخصيتين وطنيتين بوشاح محمد بن راشد لدورهما الكبير في قيادة مبادرات ومشاريع وطنية.. وأثرهما الكبير في المجتمع الإماراتي.. كرمنا الشيخ عمار بن حميد بن راشد ولي عهد عجمان.. لدوره في تطوير المنظومة الحكومية في عجمان وحرصه على بناء شراكة فعالة وشاملة مع الحكومة الاتحادية»، كما دون سموه «احتفينا أيضاً بالشيخ ذياب بن محمد بن زايد.. لدوره في قيادة مشاريع وطنية كبرى مثل البرنامج الوطني للسكك الحديدية وقطار الاتحاد.. ودوره المجتمعي في مشاريع مثل قرى الإمارات التابع لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يقوده.. وغيرها من حزم المبادرات المجتمعية التي يطلقها ويشرف عليها باستمرار لخدمة شعب الإمارات..».

وأضاف: «مسيرة التطوير مستمرة.. ومتابعة الأداء الحكومي مستمرة.. ومسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل لن يوقفها أحد بإذن الله تعالى».