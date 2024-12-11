وصفة شامية شهية لتحضير الملوخية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - أصل الملوخية الشامية

الملوخية من الأطباق الشهيرة التي تميز المطبخ الشامي، وهي من الأكلات التي تجسد الثراء الثقافي والتنوع في مكونات المطبخ العربي. تعود أصول الملوخية إلى عصور قديمة، ويقال إن المصريين القدماء كانوا أول من قام بزراعتها وتحضيرها. بمرور الوقت، انتقلت الملوخية إلى مختلف البلدان العربية واكتسبت طابعًا مختلفًا في كل منها، إلا أن الملوخية الشامية تحتفظ بنكهتها الخاصة التي تميزها عن الأخرى.

مكونات الملوخية الشامية

لتحضير طبق الملوخية الشامية، ستحتاج إلى بعض المكونات الأساسية التي تضفي على الطبق طعمه اللذيذ والفريد. إليك ما ستحتاجه:

1 كيلو غرام من أوراق الملوخية الطازجة أو المجمدة

2 كوب من مرق الدجاج أو اللحم

1 بصل متوسط الحجم، مفروم ناعم

4 فصوص من الثوم، مفرومة

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ملح وفلفل حسب الرغبة

عصير ليمون (اختياري)

طريقة التحضير

إليك الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها لتحضير الملوخية الشامية بسهولة:

إعداد المكونات

1. إذا كنت تستخدم أوراق ملوخية طازجة، قم بغسلها جيدًا وتقطيعها إلى قطع صغيرة. في حال استخدام الملوخية المجمدة، اتركها لتذوب بدرجة حرارة الغرفة.

تحضير المرق

2. ضع مرق الدجاج أو اللحم في قدر كبير على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان.

قلي الثوم والبصل

3. في مقلاة منفصلة، سخن زيت الزيتون وأضف البصل المفروم، واتركه حتى يصبح ذهبي اللون. ثم أضف الثوم والكزبرة الجافة وقلّب المزيج لعدة دقائق حتى تفوح رائحته.

طهي الملوخية

4. أضف الملوخية إلى المرق المغلي وحركها جيدًا. ثم أضف خليط البصل والثوم إلى القدر واستمر في الطهي على نار منخفضة لمدة 10-15 دقيقة.

اللمسات النهائية

5. أضف الملح والفلفل حسب الذوق، وإذا كنت تفضل الطعم الحامض، يمكنك إضافة عصير الليمون في النهاية.

نصائح للتقديم

يمكن تقديم الملوخية الشامية مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي الطازج. كما يحب البعض إضافة الدجاج المسلوق أو اللحم المطهو فوق الطبق للمزيد من الغنى والنكهة. استمتع بتجربة هذا الطبق العريق في منزلك وشاركه مع أسرتك وأصدقائك.