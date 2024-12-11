كارلو أنشيلوتي: قدّمنا أفضل نسخة أمام أتلانتا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن فوز فريقه على أتلانتا الإيطالي (3-2) في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وقال أنشيلوتي في تصريحات بعد المباراة: قدمنا أفضل نسخة لنا… إن لم نقدمها هنا، فلن نتمكن من الفوز… تنافسنا، قاتلنا، وعملنا بجد، مع خطة جيدة وتحركات كبيرة من المهاجمين… المباراة سارت بشكل جيد.

وأضاف: نحن سعداء ليس فقط بالنقاط الثلاث، لكن أيضاً لأن هذا الفوز الصعب يمنحنا دفعة معنوية جيدة… كانت مباراة صعبة للغاية أمام خصم يتطلب عبوره جهداً بدنياً كبيراً… الإرهاق الشديد نال من بيلينجهام في نهاية المباراة.