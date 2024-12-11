جاسبريني: تعلّمنا كثيراً من الخسارة أمام ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - يشعر جيان بييرو جاسبريني، مدرب أتلانتا الإيطالي، بـ (خيبة أمل) بعد خسارته أمام ريال مدريد بنتيجة 2-3، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، وقال جاسبريني في تصريحات لقناة (سكاي سبورت إيطاليا): أراد كلا الفريقين لعب كرة القدم، ولم يكن هناك إهدار للوقت، حاولا الفوز بكل قوتهما، كانت مباراة رائعة… بطبيعة الحال، كان هناك القليل من خيبة الأمل لكننا تعلمنا الكثير من هذه المباريات، نحن فقط نفتقد تلك التفاصيل الصغيرة، لكننا لعبنا بقلب ضد أبطال عظماء… نخرج بخسارة من حيث النتيجة وليس الأداء، وسيساعدنا ذلك على اتخاذ خطوة صغيرة أخرى للأمام.

وأضاف: أعتقد أننا تحسنا أكثر من مواجهة ريال في السوبر الأوروبي، شعرنا بإمكانية الفوز بعدما تعادلنا حيث خلقنا مواقف خطيرة، شعرت أنه كان بإمكاننا أن نكون أكثر دقة في الشوط الأول، لكن هذه مواقف يمكننا التعلم منها… كان بإمكاننا أن نكون أكثر خطورة أمام المرمى، لكنها كانت تجربة تعليمية حقيقية بالنسبة لنا، نشعر بالحزن للخسارة بعد سلسلة طويلة من النتائج الإيجابية، ونعلم أننا حصلنا على فرصة التعادل وهذا محبط أيضاً.

وقال أيضاً: ليس سراً أن ريال مدريد يمكنه التسجيل من مساحات بسيطة، كنا غير محظوظين في الهدف الثاني، لقد استنزف هو والهدف الثالث بعض طاقتنا، لكننا استعدناها واستمرينا في الدفع… هدفنا بمرور الوقت هو إدراك أننا قادرون على اللعب ضد أي فريق، سواء كان ريال مدريد أو إنتر أو مانشستر سيتي أو برشلونة، نحن أقرب لمستواهم الآن، ويمكننا الحصول على فرصة نتيجة إيجابية.