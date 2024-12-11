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أنشيلوتي: إصابة مبابي ليست خطيرة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - علّق كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، على إصابة مهاجم الفريق، الفرنسي كيليانمبابي خلال الفوز على أتلانتا الإيطالي 3-2، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد (د 10) قبل أن يخرج مصاباً ويحل مكانه البرازيلي رودريجو.

وكشف أنشيلوتي: إنه يعاني من إجهاد في منطقة العضلة الخلفية، ولم يكن قادراً على الجري… لا يبدو الأمر خطيراً، لكنه شعر بالإزعاج وفضلنا استبداله… سنرى ما هي حالته.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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