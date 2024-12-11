مدرب جيرونا: لن نفرط في دوري الأبطال

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - أكد مدرب فريق جيرونا الإسباني، ميتشيل سانشيز، بعد الخسارة أمام ضيفه ليفربول 0-1 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم إن فريقه لن يتخلى عن حظوظه في الانتقال إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وتتبقى لفريق جيرونا مباراتان في مرحلة الدوري أمام كل من آرسنال الإنكليزي وميلان الإيطالي، وعنهما قال ميتشيل إنه لن يفرّط بالفرصة، وسيقاتل من أجلها.

وأبدى ميتشيل رضاه عن أداء الفريق أمام ليفربول الذي وصفه بأنه فريق قوي (والأفضل) في العالم مؤكداً أن فريقه قدم مباراة كبيرة لكن ما ينقصه هو التسجيل.