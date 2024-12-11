دوري أبطال أوروبا… ترتيب الهدافين بعد مباريات الثلاثاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:54 صباحاً - مع أنه لم يسجل في فوز بايرن ميونيخ على شاختار الأوكراني 5-1 إلا أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي بقي في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، بعد 9 مباريات من الجولة السادسة:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 7 أهداف

2- جونينهو دوس سانتوس (كارباغ أغدام): 6 أهداف

3- جوناثان دايفيد (ليل): 6 أهدداف

4- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن):5 أهداف

5- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي): 5 أهداف

6- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 5 أهداف

7- هاري كين (بايرن ميونيخ): 5 أهداف

8- ارني فريديريكسبرغ (كي كلاكسفيك):5 أهداف

9- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 5 أهداف

10- ساندرو كولينوفيتش (دينامو زغرب): 5 أهداف

11- رافينيا (برشلونة): 5 أهداف