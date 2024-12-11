دوري أبطال أوروبا: لايبزيج يتابع السقوط

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:54 صباحاً - سقط لايبزيج الألماني على أرضه أمام أستون فيلا الإنكليزي بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل هدفي لايبزيج كل من لويس أوبيندا (د 27) وكريستوف بومغارتنر (د 62) وسجل أهداف فريق أستون فيلا كل من جون ماكجين (د 3) وجون دوران (د 52) وروس باركلي (د 85).

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث،وبقي رصيد لايبزيج خالياً من أي نقطة في المركز الرابع والثلاثين.