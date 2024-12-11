دوري أبطال أوروبا… نتائج الثلاثاء في الجولة السادسة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:56 صباحاً - أقيمت أمس، الثلاثاء، تسع مباريات في الجولة السادسة من منافسات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وسجلت النتائج الآتية:

لايبزيج × أستون فيلا2-3

أتلانتا × ريال مدريد 2-3

ريد بول سالزبورغ × باريس سان جيرمان 0-3

شاختار دونيتسك × بايرن ميونيخ 1-5

جيرونا ×ليفربول 0-1

دينامو زغرب × سيلتك 0-0

باير ليفركوزن × إنتر ميلان 1-0

كلوب بروج × سبورتينغ لشبونة 2-1

ستاد بريست × آيندهوفن 1-0