نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا… نتائج الثلاثاء في الجولة السادسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:56 صباحاً - أقيمت أمس، الثلاثاء، تسع مباريات في الجولة السادسة من منافسات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وسجلت النتائج الآتية:
لايبزيج × أستون فيلا2-3
أتلانتا × ريال مدريد 2-3
ريد بول سالزبورغ × باريس سان جيرمان 0-3
شاختار دونيتسك × بايرن ميونيخ 1-5
جيرونا ×ليفربول 0-1
دينامو زغرب × سيلتك 0-0
باير ليفركوزن × إنتر ميلان 1-0
كلوب بروج × سبورتينغ لشبونة 2-1
ستاد بريست × آيندهوفن 1-0