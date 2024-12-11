دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يضرب سالزبورغ بالثلاثة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:56 صباحاً - عاد باريس سان جيرمان الفرنسي من ملعب ريد بول سالزبورغ النمساوي بفوز مريح، وبثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل ثلاثبة باريس سان جيرمان كل من جونزالو راموس (د 30) ونونو مينديز (د 72) وديسير دو (د85).

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع والعشرين، وبقي رصبد ريد بول سالزبورغ 3 نقاط في المركز الثاني والثلاثين.