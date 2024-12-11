دوري أبطال أوروبا: كلوب بروج يصطاد سبورتينغ لشبونة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:56 صباحاً - حقق فريق كلوب بروج فوزاً مهماً وصعباً على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل هدفي كلوب بروج كل من لاعب لشبونة إدواردو كواريزما خطأ في مرماه (د 24) و كاسبر نيلسن (د 84)، وسجل هدف سبورتينغ لشبونة جيني كاتامو (د 3).

ورفع كلوب بروج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، وبقي رصيد سبورتينغ لشبونة 10 نقاط أيضاً في المركز الثاني عشر.