أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة أتالانتا الإيطالي، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 00:00 بتوقيت أبو ظبي.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق فوزه الثالث في البطولة ومحاولة تأمين أحد مقاعد الملحق، بعد أن حقق فوزين فقط في المباريات الخمس الماضية.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: فالفيردي، سيبايوس، ابراهيم دياز، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي.