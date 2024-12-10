ما هي حقيقة سحب الجنسية الكويتية من الفنان عبد الرحمن العقل؟ما هي حقيقة سحب الجنسية الكويتية من الفنان عبد الرحمن العقل؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - تصدر اسم الفنان الكويتي عبد الرحمن العقل منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الكويت، بعد انتشار أنباء عن سحب الجنسية الكويتية منه.

وتداول البعض معلومات تفيد بصدور مرسوم في الجريدة الرسمية قبل أيام، يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنانين داود حسين ونوال الكويتية، بالإضافة إلى عدد آخر من الأسماء، في إطار حملة شاملة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون الجنسية.

وفي هذا السياق، أصدر مكتب المحاماة الخاص بالمدافع عن الفنان العقل، عبد العزيز القطان، بيانًا أكد فيه عدم صحة الأنباء المتعلقة بسحب الجنسية من الفنان، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله “غير صحيح تمامًا”، واصفًا هذه الأنباء بأنها “شائعات مغرضة وأخبار كاذبة”.

كما قام الفنان عبد الرحمن العقل بنشر بيان محاميه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، المعروفة باسم “بوخالد العقل”.