الفنان محمود نصر يكشف عن أسرار اختياراته للأدوار

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - كشف الفنان السوري محمود نصر عن الأسباب وراء اختياراته للأدوار، بالإضافة إلى تفاصيل مشاركته في مسلسل “البطل”، الذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

أوضح نصر أن “مناقشة فكرة الاختيار الصحيح للمشاركة في الأعمال الفنية تتطلب وقتًا طويلاً لشرحها بشكل متسلسل”.

وأكد الفنان نصر أن “النجاح لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة تراكم تجارب وخبرات عديدة يمر بها الفنان خلال مسيرته الفنية، سواء في المسلسلات أو السينما أو المسرح”.

وأشار إلى أن “هذا التراكم يساعد الفنان على فهم كيفية تمييز الفروق في كل دور يؤديه”.

كما ذكر نصر أنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل “البطل” داخل أحد البيوت الصغيرة في ريف اللاذقية، برفقة مجموعة من نجوم العمل.

وأعرب عن أمله في أن “يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا عند عرضه في رمضان المقبل”، مشيرًا إلى أن “العمل يحتوي على العديد من العناصر المميزة، بما في ذلك النص الفريد الذي يعكس واقع المجتمع السوري من خلال قصة درامية”.