اليسا تجد احد اقاربها في سجون بشار الاسد وصف سقوطه بالانتصار

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - أثارت الفنانة اللبنانية إليسا ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بقصة قريب لها قضى 40 عامًا في السجون السورية، قبل أن يتم الإفراج عنه أخيرًا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأفادت إليسا بأنه تم العثور على أحد أقاربها حيًا في أحد مستشفيات سوريا، بعد أن أُخرج من أحد السجون التي احتُجز فيها لأكثر من أربعة عقود.

وأوضحت إليسا أن الشخص المدعو “كلود حنا ليشع الخوري”، الذي انتشرت صورته بشكل واسع على الإنترنت، ظهر في حالة مروعة وهزيلة، وهو أحد أقاربها الذين تم اعتقالهم وسجنهم في سوريا عقب الحرب الأهلية اللبنانية.

وفي مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات اللبنانية، أكدت إليسا أن الخوري هو نجل ابنة عم والدها، مشيرة إلى أن والديه توفيا حزنًا عليه، حيث اعتبرت أنه من أبشع الأمور أن لا تعرف ما إذا كان ابنك حيًا أو ميتًا.

كما انتقدت إليسا الرئيس اللبناني الأسبق ميشال عون بسبب تصريحاته السابقة التي نفى فيها وجود أي معتقلين لبنانيين في السجون السورية.

واعتبرت إليسا سقوط نظام بشار الأسد “انتصارًا كبيرًا للجميع”، مشددة على أنها لم تكن تتوقع أن يحدث ذلك.