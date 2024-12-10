أسرار صنع مربى القرع بقوام متماسك ولون ذهبي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:00 مساءً - فوائد مربى القرع

يعتبر مربى القرع من الحلويات التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من البلدان. فهو ليس مجرد حلوى لذيذة، بل هو أيضًا مصدر غني بالعديد من الفوائد الصحية. يحتوي القرع على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تدعم مناعة الجسم.

خطوات إعداد مربى القرع المثالية

تحضير مربى القرع يتطلب القليل من الصبر، لكن النتيجة تستحق الجهد. للحصول على مربى بقوام متماسك ولون ذهبي، اتبع الخطوات التالية:

المكونات المطلوبة

2 كيلوغرام من القرع

1.5 كيلوغرام من السكر

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة من القرفة

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المبشورة

طريقة التحضير

أولًا، قم بتقشير القرع وإزالة البذور منه، ثم قطع اللب إلى مكعبات صغيرة.

ضع قطع القرع في وعاء كبير وأضف إليها السكر. اترك الخليط ليلاً ليمتص السكر من القرع ويُفرز العصير الطبيعي.

في اليوم التالي، ضع الوعاء على نار متوسطة، واتركه يغلي لمدة 10 دقائق.

أضف عصير الليمون، القرفة، وجوزة الطيب. استمر في الطهي حتى يصبح القرع طريًا ويتحول الخليط إلى قوام يشبه المربى.

للتأكد من وصول المربى إلى القوام المطلوب، يمكنك وضع ملعقة صغيرة منه في طبق بارد، وإذا تجمد القوام قليلاً، فهذا يعني أنه جاهز.

بمجرد أن يصل المربى إلى القوام المطلوب، صبه بحذر في برطمانات زجاجية معقمة واتركه ليبرد قبل غلق الأغطية بإحكام.

نصائح للحصول على مربى مثالي

اختيار القرع: أفضل نوع قرع للمربى هو القرع الطازج ذو اللحم البرتقالي اللامع لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي.

أفضل نوع قرع للمربى هو القرع الطازج ذو اللحم البرتقالي اللامع لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي. التقليب المستمر: من المهم تقليب المزيج باستمرار أثناء الطهي لتجنب التصاق القرع بقاع الوعاء.

من المهم تقليب المزيج باستمرار أثناء الطهي لتجنب التصاق القرع بقاع الوعاء. استخدام الحرارة المناسبة: يجب الحفاظ على درجة حرارة متوسطة لتجنب احتراق السكر والحصول على لون ذهبي مثالي.

باتباع هذه الخطوات والنصائح، ستحصل بالتأكيد على مربى قرع لذيذ يتمتع بقوام متماسك ولون ذهبي جميل. استمتع بتقديمه مع الخبز المحمص أو استخدامه كحشوة في المعجنات المفضلة لديك!