حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين نائب لمدير أكاديمية الشارقة للتعليم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين نائب لمدير أكاديمية الشارقة للتعليم.

وبحسب “وام”، نص المرسوم على أن تُعيّن السيدة خولة أحمد الحوسني، نائباً لمدير أكاديمية الشارقة للتعليم، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.