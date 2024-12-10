لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ 8 أسباب مفاجئة وكيفية التعامل معها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تشعر بالبرد بشكل مستمر حتى في الأجواء الدافئة؟ هل ترتدي طبقات إضافية من الملابس بينما يشعر الآخرون بالراحة؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك. هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تشعر بالبرد أكثر من غيرك، بعضها بسيط وبعضها الآخر قد يكون مؤشراً على حالة صحية كامنة.

التمثيل الغذائي: الأشخاص ذوو معدل الأيض المرتفع يحرقون سعرات حرارية أكثر، مما قد يجعلهم يشعرون بالبرد بشكل أكبر.

الدهون البنية: نقص الدهون البنية المسؤولة عن توليد الحرارة قد يؤدي إلى الشعور بالبرد.

الدورة الدموية: أي مشكلة في الدورة الدموية، مثل مرض رينود، يمكن أن تجعل الأطراف تشعر بالبرودة والتخدير.

الهرمونات: اختلال التوازن الهرموني، خاصة لدى النساء، قد يؤثر على تنظيم درجة حرارة الجسم.

العمر: مع تقدم العمر، تقل قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته.

نقص الفيتامينات والمعادن: نقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد وفيتامين ب12، قد يسبب الشعور بالبرد.

قلة النشاط البدني: الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام يحرقون سعرات حرارية أكثر ويحافظون على درجة حرارة أجسامهم بشكل أفضل.

الحالات الصحية الكامنة: بعض الحالات الصحية، مثل فقر الدم، مشاكل الغدة الدرقية، والسكري، قد تسبب الشعور بالبرد المفرط.