سامي خضيرة يوجه رسالة ل-فينيسوس جونيور

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - وجه سامي خضيرة، لاعب ريال مدريد السابق، رسالة لنجم الميرنجي، فينيسيوس جونيور، مشيراً إلى وجوب أن يحسن من سلوكه داخل الملعب.

وقال خضيرة في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية، ولكن بالنظر لما قدمه رودري، فإنه لا يمكنك أن تقول بأنه لم يستحق التتويج بالجائزة”.

وأضاف: “كنت لاعب وسط ملعب، وأعلم ما يقوم به رودري، ويمكنك النظر لمانشستر سيتي بدونه، وستدرك أهميته، في بطولة أوروبا كان استثنائياً، يجعل الجميع يدور حوله في الملعب”.

وأشار: “فينيسيوس رائع، عندما لا يعرف ريال مدريد ما يجب فعله، يمنحون الكرة لـ فينيسيوس والأمر ينتهي هنا، ولكنني يجب أن أتحدث عن سلوكه، الذي يكون سيئاً في بعض الأحيان”.

وأكمل: “يبدو غاضباً في كثير من الأحيان، كان كريستيانو هكذا عندما كان صغيراً لكنه تغيّر بسرعة، إذا أراد فينيسيوس أن يكون مثل كريستيانو وميسي وزيدان وتشافي، عليه أن يكون أكثر احتراماً للمنافس ومع الحكام”.

وشدد: “يجب عليه التركيز في كرة القدم، لأنه في كرة القدم فيني رقم واحد، لست من أشد المعجبين بالجوائز الفردية، ولكن إذا سألتني سأقول إن رودري وفيني يستحقان الجائزة”.

وعن اعتزال توني كروس، قال: “من السهل الآن أن نقول إن ريال مدريد يفتقد توني كروس، كان الجميع يعلم أنه يجب تغيير الأسلوب، لأنه لا يمكن تعويض كروس، لكنك ستضطر لتغيير طريقة اللعب بالكامل، وكان على اللاعبين التكيف”.

واختتم: “ظهر في مواجهة شتوتجارت أن ريال مدريد لم يعرفوا ماذا يفعلون بالكرة، وكيف يدافعون، ولكن أعتقد أن أنشيلوتي يحتاج لبعض الوقت من أجل التكيف على الحياة ما بعد اعتزال توني كروس”.