مخاطر شحن الهاتف أثناء النوم: تهديد حقيقي لصحتك ونومك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تعتاد على شحن هاتفك المحمول بجوارك أثناء النوم؟ قد تبدو هذه العادة بسيطة وغير مؤذية، إلا أنها تحمل مخاطر صحية وسلامة قد تفاجئك. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل أبرز هذه المخاطر وكيفية تجنبها، وذلك بهدف مساعدتك على اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن عاداتك اليومية.

الإشعاعات الكهرومغناطيسية: تصدر الهواتف المحمولة إشعاعات كهرومغناطيسية حتى أثناء الشحن، وقد تؤثر هذه الإشعاعات على جودة النوم وتسبب الأرق واضطرابات في نمط النوم الطبيعي.

ضوء الشاشة: حتى مع إغلاق الشاشة، فإن الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف يمكن أن يربك الساعة البيولوجية للجسم ويصعّب عليك الدخول في نوم عميق.

الإشعارات: قد توقظك الإشعارات المتكررة من النوم وتقطع نومك، مما يؤثر سلباً على تركيزك وذاكرتك في اليوم التالي.

مخاطر الحرائق:

ارتفاع الحرارة: أثناء الشحن، ترتفع حرارة البطارية، وإذا كانت مغطاة ببطانية أو وسادة، فإن الحرارة المحبوسة قد تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير وزيادة خطر الحريق.

عطل الشاحن: قد يتسبب عطل في الشاحن أو البطارية في حدوث ماس كهربائي وحريق، خاصة إذا كان الهاتف متصل بمصادر طاقة غير موثوقة.

الأورام: على الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة على علاقة مباشرة بين إشعاعات الهواتف المحمولة وظهور الأورام، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى وجود ارتباط محتمل.

مشاكل في الجهاز العصبي: قد تؤثر الإشعاعات الكهرومغناطيسية على الجهاز العصبي وتسبب الصداع والدوخة والتعب المزمن.