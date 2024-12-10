مخاطر كارثية للاستحمام بالماء البارد في الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - فوائد الاستحمام بالماء البارد

الاستحمام بالماء البارد يعتبر عادة شائعة تزود الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، ولكنه قد يتحول إلى خطر في الأجواء الشتوية الباردة إذا لم يتم اتباع بعض الاحتياطات الهامة. في البداية، يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء البارد على تعزيز الدورة الدموية ومنح تلك الشعور بالانتعاش الذي يستمر لفترة طويلة بعد الاستحمام. كما أنه يساعد في تحسين المزاج وزيادة الطاقة كون الماء البارد يساهم في زيادة مستوى هرمونات معينة مثل الأندورفين.

المخاطر الكامنة في الاستحمام بالماء البارد

لكن، في الأشهر الباردة من العام، يمكن أن يتسبب الاستحمام بالماء البارد في عدة مخاطر صحية يجب أخذها بعين الاعتبار:

انخفاض حرارة الجسم

يمكن أن يؤدي تعرض الجسم للماء البارد لفترات طويلة إلى انخفاض درجة حرارته الداخلية مما يشكل خطراً على صحة الفرد، حيث قد يصاب بحالة انخفاض حرارة الجسم.

زيادة التوتر على القلب

يعمل الماء البارد على تضييق الأوعية الدموية، مما يزيد من ضغط الدم وقد يشكل ضغطاً إضافياً على القلب، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية موجودة مسبقاً.

مشاكل في الجهاز التنفسي

التعرض المفاجئ للماء البارد يمكن أن يؤدي إلى تقلص الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس وضيق في الصدر.

تدابير لتقليل المخاطر

بغض النظر عن المخاطر، يمكن للأشخاص الذين يفضلون استخدام الماء البارد في الاستحمام اتباع بعض الإرشادات لتقليل هذه المخاطر:

البدء بالماء الفاتر ثم التدرج إلى الماء البارد لمنح الجسم فرصة للتكيف مع التغير في درجة الحرارة.

تقصير مدة الاستحمام لعدة دقائق فقط لتجنب انخفاض حرارة الجسم.

التأكد من تدفئة الجسم جيداً بعد الاستحمام بتجفيفه فوراً وارتداء ملابس دافئة.

ختاماً، يمكن القول أن الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء له فوائد ومخاطر، ويعتمد تأثيره على معرفة واتباع الإرشادات المناسبة للحفاظ على الصحة والسلامة.