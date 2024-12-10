“هيونداي الإمارات” تحتفي بتسليم 77 سيارة أجرة هجينة من طراز سوناتا لـ “شركة الغزال للمواصلات” في أبوظبي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - أبوظبي، 09 ديسمبر 2024: في إطار الالتزام الراسخ بدعم حلول التنقل الصديقة للبيئة في أبوظبي، أتمت شركة “هيونداي الإمارات” بنجاح تسليم 77 سيارة أجرة هجينة من طراز سوناتا إلى “شركة الغزال للمواصلات”. وتمّ الاحتفاء بهذا الإنجاز البارز في حفل أُقيم يوم الجمعة، 15 نوفمبر الجاري، في المقر الرئيسي لشركة الغزال للمواصلات بمنطقة المصفح بأبو ظبى؛ ليؤكد على الدور الفاعل الذي تلعبه الشركتان في دعم النقل المستدام وتعزيز الابتكار في القطاع.

سلّط الحفل الضوء على أهمية تعزيز الاستدامة في قطاع النقل بإمارة أبوظبي من خلال دمج سيارات الأجرة الهجينة الصديقة للبيئة، ما يمثّل خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية الإمارة في تبنّي المبادرات الخضراء. وتُعَدُّ هذه الشراكة بين “هيونداي الإمارات” و”الغزال للمواصلات” نموذجاً ريادياً في تبنّي حلول نقل مبتكرة ومستدامة تُعزز مكانة الشركتين كركيزتين أساسيتين لتطوير أنظمة نقل فعالة ومستدامة وفق أعلى المعايير في المنطقة.

تعليقاً على هذه الشراكة، قال سليمان الزبن، رئيس “هيونداي الإمارات”: “يُعَدُّ تسليم 77 سيارة أجرة هجينة من طراز سوناتا إلى “شركة الغزال للمواصلات” خطوة محورية تعكس التزامنا المشترك بالاستدامة، ودعم الممارسات البيئية المسؤولة عبر تقديم أحدث التقنيات في مجال التنقُّل المستدام. نحن فخورون بلعب دور فاعل في تحقيق أهداف الاستدامة الشاملة لدولة الإمارات، وتعزيز كفاءة منظومة النقل في أبوظبي.”

وأوضح الزبن أن هذه الشراكة تمثّل جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى الاستثمار في حلول نقل مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين الكفاءة التشغيلية بما ينسجم مع التوجُّهات البيئية لدولة الإمارات.

وأكد الزبن أن “هيونداي الإمارات” تفخر دوماً بالمساهمة في تطوير قطاع النقل في أبوظبي من خلال توفير حلول هجينة متطورة تتماشى مع رؤية الشركة لتحقيق الاستدامة.

من جانبه أكد الأمير سويلم، المدير العام لشركة الغزال للمواصلات، أن التعاون مع “هيونداي الإمارات” يمثل خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر استدامة. وقال: “في إطار خطتنا الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة في المجتمع، نواصل توسيع أسطولنا من السيارات الهجينة. ويجسد انضمام 77 سيارة من طراز سوناتا الهجينة التزامنا بخفض الانبعاثات الكربونية، واعتماد حلول نقل مبتكرة تخدم البيئة والعملاء على حد سواء.”

وأوضح سويلم أن هذه الشراكة تمثل رؤية مستقبلية للنقل الحضري، حيث تتكامل التكنولوجيا الهجينة المتقدمة مع متطلبات البنية التحتية للنقل في المنطقة، مضيفاً أن أسطول سيارات سوناتا الهجينة يتميز بكفاءته العالية، سواء من حيث استهلاك الوقود أو تقليل الانبعاثات، ما يجعل هذه المركبات خياراً مثالياً للمدن ذات الكثافة المرورية العالية؛ مثل أبوظبي.

تأتي إضافة هذه المركبات في وقت تتصدر فيه الاستدامة أولويات قطاع النقل في إمارة أبوظبي. وتتميز سيارات سوناتا الهجينة بأحدث التقنيات في المجال، من أبرزها نظام سقف شمسي لتوليد طاقة كهربائية إضافية، وتصميم هوائي يقلّل من مقاومة الهواء، فضلاً عن نظام انتقال هجين متطور يضمن تشغيل سلس واقتصادي. كما تشمل مزايا المركبة نظام الكبح المتجدد ومحركات “سمارت ستريم” المتقدمة، ما يجعلها تجمع بين التصميم الصديق للبيئة والأداء الموثوق، انسجاماً مع رؤية “هيونداي الإمارات” لدمج حلول التنقل المستدام ضمن نظم النقل الحضري.

وفي ظل سعي إمارة أبوظبي إلى تعزيز مكانتها الرّيادية عالمياً في مجال الاستدامة، تسلّط مثل هذه المبادرات الضوء على التقدُّم الملموس المُحرَز في هذا المجال، حيث لا تقتصر هذه الشراكة على تحسين خدمات سيارات الأجرة في المدينة وحسب، بل تسهم أيضاً في تحقيق أهداف بيئية شاملة على مستوى دولة الإمارات. وتجسّد إضافة سيارات الأجرة الهجينة من طراز سوناتا تحولاً نحو عمليات أكثر كفاءة واستدامة تتناغم مع رؤية الإمارات طويلة الأمد للاستدامة. وبهذا، تواصل “هيونداي الإمارات” ترسيخ ريادتها في قطاع السيارات من خلال تقديم أحدث التقنيات الهجينة، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية؛ لتحقيق أثر إيجابي ملموس في المنطقة.

-انتهى-