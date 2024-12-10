قائمة برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند .. عودة رونالد أراوخو

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، غداً الأربعاء، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وتواجد المدافع، رونالد أراوخو، في قائمة الفريق الكتالوني، للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، بعد أن غيبته الإصابة طوال الفترة الماضية..

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينيا، تشيزني، أسترالاجا.

خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، رونالد أراوخو، هيكتور فورت.

خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، كاسادو، داني أولمو، بابلو توري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا، لامين يامال، باو فيكتور، فيران توريس.

يشار إلى أن برشلونة يأتي في المركز الثالث ضمن جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة..