طريقة سهلة وسريعة لتحضير شوربة الخضراوات في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - فوائد شوربة الخضراوات

تعتبر شوربة الخضراوات واحدة من الوجبات المثالية التي يمكن تقديمها في أي وقت من السنة، سواء في الأيام الباردة أو حتى الدافئة. فهي ليست فقط لذيذة بل أيضًا مليئة بالفوائد الصحية نظرًا لاحتوائها على تشكيلة متنوعة من الخضروات التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.

من المهم أن نحافظ على تنويع الألوان والنكهات في نظامنا الغذائي، وشوربة الخضراوات تلبي هذا الاحتياج من خلال تجميع مختلف الألوان والنكهات من مختلف الخضروات.

المكونات الأساسية لشوربة الخضراوات

لتحضير شوربة الخضراوات بطريقة سهلة وسريعة، كل ما تحتاجه هو القليل من المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك. دعونا نلقي نظرة على المكونات الأساسية التي تدخل في تحضير هذه الشوربة اللذيذة:

جزر مقطع إلى شرائح رفيعة.

بطاطس مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

كوسة مقطعة إلى شرائح.

بصل مفروم ناعماً.

فصوص ثوم مهروسة.

مرق خضار أو ماء.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

أعشاب وتوابل إضافية مثل الزعتر أو الريحان.

خطوات تحضير شوربة الخضراوات

تحضير شوربة الخضراوات لا يتطلب سوى بعض الخطوات البسيطة، كما أن الوقت اللازم لإعدادها يعتبر قصير نسبيًا. اتبع الخطوات التالية للحصول على أفضل شوربة خضار في المنزل:

الخطوة الأولى: تجهيز الخضروات

ابدأ بتقطيع جميع الخضروات إلى قطع صغيرة وبأحجام متجانسة لضمان طهوها بالتساوي. يمكنك استخدام أي خضراوات أخرى تفضلها أو المتوفرة لديك.

الخطوة الثانية: قلي البصل والثوم

في قدر عميق على حرارة متوسطة، أضف قليل من الزيت النباتي ثم قم بتشويح البصل حتى يصبح شفافاً. أضف الثوم المهروس واستمر في التقليب لمدة دقيقة إضافية.

الخطوة الثالثة: طهي الخضروات

أضف الجزر، البطاطس، والكوسة إلى القدر وقم بالتقليب جيداً. أضف مرق الخضار أو الماء حتى تتغطى الخضروات واتركها على النار حتى تغلي.

الخطوة الرابعة: التوابل والنكهة

خفض الحرارة واترك الشوربة لتغلي ببطء لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح جميع الخضروات طرية. قبل الانتهاء، أضف الملح والفلفل الأسود وباقي التوابل التي تفضلها.

نصائح للتقديم

يمكنك تقديم شوربة الخضراوات مع الخبز المحمص أو رش قليل من الجبن المبشور على السطح لتعزيز النكهة. استمتع بهذه الوصفة الصحية والمغذية في أي وقت من اليوم!