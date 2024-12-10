الارتباط بشخص نرجسي: 5 أضرار نفسية وعاطفية ستدمر حياتك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تعد العلاقات العاطفية جزءًا أساسيًا من حياتنا، ولكن عندما يكون أحد الطرفين نرجسيًا، فإن هذه العلاقة تتحول إلى ساحة معركة نفسية. الشخص النرجسي هو فرد يبالغ في تقدير أهميته الذاتية، ويتوق إلى الإعجاب والإطراء بشكل مفرط، ولا يمتلك القدرة على التعاطف مع الآخرين.

تدمير الثقة بالنفس: يتلاعب الشخص النرجسي بثقتك بنفسك باستمرار، ويجعلك تشكك في قدراتك وقيمتك.

الإرهاق العاطفي: التعامل مع شخص نرجسي يتطلب جهدًا عاطفيًا هائلاً، مما يؤدي إلى الإرهاق والاكتئاب.

العزلة الاجتماعية: قد يدفعك الشخص النرجسي إلى العزلة عن أصدقائك وعائلتك، مما يزيد من شعورك بالوحدة.

صعوبة في اتخاذ القرارات: يتحكم الشخص النرجسي في قراراتك ويجعلك تشعر بأنك غير قادر على اتخاذ أي قرار بمفردك.

الاضطرابات النفسية: قد يؤدي التعرض للإساءة النفسية في علاقة نرجسية إلى ظهور اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.

التضخيم الذاتي: يبالغ في تقدير إنجازاته وقدراته.

الحاجة المستمرة للإعجاب: يتوق إلى الإطراء والثناء باستمرار.

الافتقار إلى التعاطف: لا يهتم بمشاعرك واحتياجاتك.

التلاعب بالآخرين: يستخدم التلاعب والخداع لتحقيق أهدافه.

الحساسية الشديدة للنقد: لا يتقبل أي انتقاد، حتى لو كان بناءً.

الخروج من علاقة نرجسية ليس بالأمر السهل، ولكنه خطوة ضرورية لاستعادة صحتك النفسية والعاطفية. إليك بعض النصائح التي قد تساعدك: