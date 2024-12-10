“أشعر بألم في ركبتي”.. إليكم الأسباب وطرق العلاج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - أسباب آلام الركبة

آلام الركبة من الأعراض الشائعة التي يمكن أن يتعرض لها الناس من جميع الأعمار. يمكن أن يكون للآلام في الركبة عدة أسباب، تتراوح بين الإصابات الطفيفة إلى الحالات الطبية الأكثر تعقيدًا. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية لآلام الركبة:

الإصابات

الإلتواءات: تحدث نتيجة التواء الركبة بشكل غير طبيعي مما يؤدي إلى تمزق الأربطة.

تحدث نتيجة التواء الركبة بشكل غير طبيعي مما يؤدي إلى تمزق الأربطة. الإجهاد العضلي: يمكن أن يؤدي الإفراط في الرياضة أو النشاط البدني إلى إجهاد الأوتار أو العضلات.

يمكن أن يؤدي الإفراط في الرياضة أو النشاط البدني إلى إجهاد الأوتار أو العضلات. إصابات الغضروف: مثل التمزقات الغضروفية، وهي شائعة في الرياضيين.

الحالات الطبية

التهاب المفاصل: حالات مثل التهاب المفاصل العظمي والروماتويدي يمكن أن تسبب أوجاعًا مزمنة.

حالات مثل التهاب المفاصل العظمي والروماتويدي يمكن أن تسبب أوجاعًا مزمنة. النقرس: تراكم حمض اليوريك مما يسبب تورمًا وألمًا حادًا.

تراكم حمض اليوريك مما يسبب تورمًا وألمًا حادًا. التهاب الجراب: التهاب الأكياس المملوءة بالسوائل المحيطة بالمفصل.

طرق علاج آلام الركبة

من المهم معرفة السبب الجذري للآلام لتحديد العلاج المناسب. وهنا نستعرض بعض العلاجات العامة التي قد تساعد في تخفيف آلام الركبة:

العلاج الدوائي

المسكنات: مثل الباراسيتامول أو الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) لتخفيف الألم والتورم.

مثل الباراسيتامول أو الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) لتخفيف الألم والتورم. الحقن: مثل الكورتيزون لتخفيف الالتهاب، أو حقن حمض الهيالورونيك لتحسين حركة المفصل.

العلاج الطبيعي والتمارين

التمارين العلاجية: تمارين تقوية العضلات المحيطة بالركبة لتحسين الاستقرار والدعم.

تمارين تقوية العضلات المحيطة بالركبة لتحسين الاستقرار والدعم. العلاج الفيزيائي: جلسات مع أخصائي علاج طبيعي لتقنيات تحريك المفصل وتقليل الألم.

التدخل الجراحي

إذا لم تنجح العلاجات الأخرى، يمكن أن يكون التدخل الجراحي خيارًا. تشمل الخيارات الجراحية تنظير الركبة لإصلاح الأضرار الصغيرة أو تبديل الركبة الكامل للحالات الشديدة.

في النهاية، يجب على الشخص الذي يعاني من آلام الركبة المستمر أو الحاد استشارة طبيب مختص لتحديد السبب الدقيق ووضع خطة علاجية ملائمة. الاهتمام المبكر يمكن أن يمنع تفاقم المشكلة ويعيد للمريض القدرة على الحركة بحرية.