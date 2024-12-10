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الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة 16

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - لم يتغيّر الكثيرعلى صعيد ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية المرحلة السادسة عشرة، وبقي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المقدمة بلا منازع:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 16 هدفاً
2- رافينيا (برشلونة): 11 هدفاً
3- انتي بوديمير (أوساسونا): 10 أهداف
4- كيليان مبابي (ريال مدريد): 9 أهداف
5- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 8 أهداف
6- أوهيان سانسيت (أتلتيك بلباو): 7 أهداف
7- انطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد): 7 أهداف
8- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 7 أهداف
9- أيوزي بيريز (فياريال): 7 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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