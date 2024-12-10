الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة 16

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - لم يتغيّر الكثيرعلى صعيد ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية المرحلة السادسة عشرة، وبقي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المقدمة بلا منازع:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 16 هدفاً

2- رافينيا (برشلونة): 11 هدفاً

3- انتي بوديمير (أوساسونا): 10 أهداف

4- كيليان مبابي (ريال مدريد): 9 أهداف

5- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 8 أهداف

6- أوهيان سانسيت (أتلتيك بلباو): 7 أهداف

7- انطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد): 7 أهداف

8- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 7 أهداف

9- أيوزي بيريز (فياريال): 7 أهداف